Moscheenverband will Aslan wegen Islamkarte klagen

Wien – An der regierungsnahen „Dokumentationsstelle politischer Islam“ gibt es wieder viel Kritik. Konkret geht es diesmal um „zwei Produkte“ der Einrichtung, erklärt Abdi Tasdögen, Sprecher der Islamischen Föderation in Österreich (IF). Gegen Ednan Aslan will die IF Klage wegen Rufschädigung einbringen. Aslan ist Professor für islamische Religionspädagogik an der Uni Wien und Leiter des Projekts der so genannten Islamlandkarte, die die Dokustelle politischer Islam Ende Mai vorgelegt hatte. Bereits damals erfuhr das Projekt breite Ablehnung.