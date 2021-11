Diskussion am Achensee: Hotel mit 74 Betten in der Gramai geplant

Pertisau – Ein neues Hotel mit 74 Betten, Restaurants, Wellnesslandschaft und Infinitypool auf 1267 Metern Seehöhe – und das inmitten des Schutzgebietes Naturpark Karwendel: Die Pläne für in Summe drei neue Baukörper in der Gramai, am Ende des Falzthurntales, sorgen derzeit am Achensee für kontroverse Diskussionen.