TT-Leitartikel zur Corona-Politik: Warnung an die Polit-Spekulanten

Lagebericht, Österreich, Herbst 2021: tägliche Höchststände an Corona-Infizierten, tägliche Höchststände, was Menschen in Spitälern und auf den Intensivstationen anlangt. In Salzburger Landeskliniken wird Triage vorbereitet. „Die Leichen mussten wegen Überfüllung am Gang abgestellt werden“, berichtet eine Pflegerin aus Oberösterreich. Immer mehr Experten alarmierten und alarmieren. Angesichts der Situation sei ein Lockdown, so auch einer für Geimpfte, nötig. Andernfalls sei der „vierten Welle“ nicht Herr zu werden.