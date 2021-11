Filmemacher Messner bei „Tirol Live“: „Wer umdreht, lernt dabei am meisten“

📽️ Video | Simon Messner in „Tirol Live“

Viele seiner Ansichten sind jenen seines Vaters Reinhold Messner ähnlich, „als Kind muss man sich in gewissen Bereichen aber emanzipieren“. Nicht ganz einfach bei den großen Fußstapfen, in die er tritt. Denn Reinhold Messner hat alle 14 Achttausender bestiegen, war damit auch medial immer sehr präsent. „Natürlich entsteht ein gewisser Druck, weil die Gesellschaft ein bestimmtes Bild von mir hat. Ich kenne es aber nicht anders“, erklärt er.

Selbstbewusst hat er sich seinen eigenen Weg gebahnt. In seiner Kindheit hörte er immer die fantastischen Geschichten seines Vaters, mit etwa 16 Jahren kletterte er selbst – trotz Höhenangst. Mit seinem Molekularbiologie-Studium in Innsbruck versuchte er sich später die Fragen nach dem Leben zu beantworten. Seit einigen Jahren dreht er nun mit seinem Vater gemeinsam Filme rund um das Thema Berge.

Für die Zukunft plant Messner einen Schritt zurück: Er möchte demnächst seinen Bauernhof in Südtirol bewirtschaften. Mit dem Konsum im Leben sei es wie am Berg, „wer umdreht, lernt dabei am meisten“. (rosa)