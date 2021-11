ÖSV-Adler Kraft im Interview: „Zwei Kilo mehr würden uns guttun“

Innsbruck – Auf der Bergiselschanze feilte Stefan Kraft (28) in den vergangenen Tagen an der Weltcup-Form, bevor die Adler am Samstag und Sonntag (jeweils 16 Uhr/live ORF 1) mit zwei Einzelbewerben in die Olympia-Saison starten. Der Weltmeister von 2021 sprach mit der TT vor dem Abflug nach Russland über seine Saisonziele.