Chaos auf den Straßen Athens: Streik im Nahverkehr

© Eurokinissi via www.imago-images.de

Athen – Aus Protest gegen mangelhafte Sicherheitsmaßnahmen haben die Angestellten der Athener Bahnen am Donnerstag den Nahverkehr lahmgelegt. Auslöser des Streiks war ein Unfall auf der viel befahrenen Athener Stadtbahn 1. Dabei war am Dienstag ein Arbeiter ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Auch die Fahrer der Busse schlossen sich den Protesten mit mehrstündigen Arbeitsniederlegungen an. Auf den Straßen Athens bildeten sich laut griechischen Medien lange Staus.