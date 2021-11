2,1 Millionen Erwachsene in Österreich waren Opfer von Mobbing

Wien – Mobbing wird meist mit Kindern assoziiert, doch auch 2,1 Millionen Erwachsenen sind in Österreich schon davon betroffen gewesen - viele am Arbeitsplatz. Zu dem Ergebnis kam eine aktuelle Befragung des deutschen Bündnisses gegen Cybermobbing. Gelerntes negatives Verhalten aus der Jugend werde ins Arbeitsleben übernommen, da es nicht sanktioniert wurde, stellte der Vorstandsvorsitzende des Netzwerks Uwe Leest in einer Aussendung fest.

Werden Jugendliche oft in der Schule Opfer von Mobbing, ist das für die Erwachsenen am Arbeitsplatz der Fall. 51 Prozent der Mobbing-Vorfälle finden in Österreich im Job statt. Das wirkt sich negativ auf die Wirtschaft aus: Betroffene brauchen fünf Krankheitstage im Jahr mehr und streben doppelt so oft nach einem Arbeitgeber-Wechsel. Auf ca. 650 Millionen Euro belaufen sich die damit verbundenen Krankheitsfolgekosten für österreichische Unternehmen.