Brennerbasistunnel: Baukonzern Webuild erhielt Zuschlag für weiteres Baulos

Innsbruck – Der italienische Baukonzern Webuild hat den Auftrag für den Bau des Bauloses H41 (Sillschlucht-Pfons am Brenner) für den Brennerbasistunnel erhalten. Die Angebotssumme der Bietergemeinschaft beträgt 651 Mio. Euro, teilten die Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE und der Baukonzern in einer Aussendung am Donnerstag mit.