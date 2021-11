Migräne: Seit einiger Zeit Antikörpertherapie mit guten Resultaten

Wien – Rund zehn Prozent der Österreicherinnen und Österreicher leiden an Migräne. Bei Frauen sind es sogar Häufigkeiten bis 25 Prozent in bestimmten Altersgruppen, berichtete Karin Zebenholzer von der Universitätsklinik für Neurologie in Wien am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Diagnose und Therapie sind laut dem Neurologen Claudio Lind oft schwierig. Was viele aber nicht wissen: Seit drei Jahren gibt es eine Antikörpertherapie "mit zum Teil sehr eindrucksvollen Resultaten".