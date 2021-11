Ehepaar missbrauchte Tochter: 15 Jahre Haft für Vater in Kärnten

Die Eltern mussten sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung ihres Kindes am Landesgericht in Klagenfurt verantworten.

Klagenfurt – Ein Ehepaar ist am Donnerstag am Klagenfurter Landesgericht zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Der Mann bekam 15 Jahre Haft und eine Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher. Die Frau wurde zu zwölf Jahren verurteilt. Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass sie die Tochter gemeinsam missbraucht und vergewaltigt haben. Das Urteil gegen die Frau ist rechtskräftig, der Mann erbat drei Tage Bedenkzeit. Die Öffentlichkeit war vom Prozess ausgeschlossen.