Ehemaliges Tennis-Ass Schett: „Frauen müssen gefördert werden“

Innsbruck – Es soll erst nächstes Jahr Schwerpunkt des Panathlonclubs Innsbruck werden, bei der Auszeichnung mit der Trophäe für Christine Wolf am Dienstagabend in Igls lieferte man aber bereits einen Ausblick auf das Thema „Frauen im Sport“. Neben Profi-Golferin Wolf stellten sich mit Ex-Rodlerin Angelika Neuner und der ehemaligen Tennisspielerin Barbara Schett zwei einstige Panathlon-Preisträgerinnen den Fragen von Vizepräsident Günther Mitterbauer. Kurzfazit vorab: In den verschiedenen Sportarten stehen Frauen vor unterschiedlichen Herausforderungen.

„Gender-Gap“: Im Gegensatz zu den großen vier Tennisturnieren sind die Gehälter im Golfsport nicht angeglichen. „In Europa verdienen wir Frauen lediglich zehn Prozent von dem, was die Männer bekommen“, beschreibt die Igler Proette Wolf. In den letzten Jahren habe sich aber einiges getan, sich in die richtige Richtung entwickelt. In der Liste der bestbezahlten Sportlerinnen überhaupt scheinen Golferinnen auch nicht unter den Top Ten auf. Vielleicht mit ein Grund: „Es ist schade, dass man uns kaum im TV sieht, ich denke, das Interesse wäre da.“