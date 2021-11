Wechselbad für Tiroler Casinos geht weiter

Innsbruck – Die Glücks-Kugel rollte in den letzten Jahren nicht immer günstig für die Casinos Austria. Mit November 2019 kam das generelle Rauchverbot in der Gastronomie, was sich gleich mit einem Besucherminus von 20 Prozent niedergeschlagen hat. Und dann kam Corona. „Normalerweise ist der 13. bei uns ja immer ein Glückstag, der 13. März 2020 mit dem Start des ersten harten Lockdowns war dann war aber ein schwarzer Freitag“, so Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner gegenüber der TT.