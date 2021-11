Bleiben die Schulen offen? Tirol gibt die Hoffnung nicht auf

Innsbruck – Geht das Land Salzburg mit Montag in den Lockdown, will LH Wilfried Haslauer (VP) auch die Schulen zudrehen. Das wäre freilich genau das Gegenteil dessen, was Bildungsminister Heinz Faßmann noch vor dem Start des heurigen Schuljahres im Herbst allen Schülerinnen und Schülern, aber auch allen Eltern hoch und heilig versprochen hat. Nämlich, dass im Wissen der mannigfaltigen Folgewirkungen, welche bei Kindern und Jugendlichen bereits durch die ersten Wellen des Home-Schoolings seit Pandemiebeginn entstanden sind, es keine weiteren Schulschließungen mehr geben werde. Und so war es denn gestern auch wenig verwunderlich, dass Faßmann den Salzburger Tabubruch ablehnte.