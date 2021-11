Hotelprojekt in der Gramai: „Wir wollen im Einklang mit der Natur bauen“

Landesumweltanwalt Walter Tschon will das so nicht ganz stehen lassen. Bauvorhaben in Landschaftsschutzgebieten stehe er generell nämlich äußerst kritisch bis ablehnend gegenüber, erklärt er. Allerdings würden durch das Erweiterungsvorhaben in der Gramai keine naturkundlich wertvollen Flächen überprägt werden, sondern nur ein geschotterter Parkplatz direkt im Anschluss ans bestehende Gasthaus.