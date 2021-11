Ein Dreikampf um Bürgermeisterwahl in Wängle bahnt sich an

Wängle – Wängle macht es am 9. Jänner vor, am 27. Februar folgen weitere 274 Tiroler Orte mit den Gemeinderatswahlen. Nicht gewählt wird in Innsbruck. Pfons, Matrei und Mühlbachl fusionieren mit Jahreswechsel 2021/22 und wählen erst später im Frühjahr.