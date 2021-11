Innsbrucker TVB-Wahl startet in den Showdown

Innsbruck – In zehn Tagen, am 29. November, wird der letzte Akt der heurigen Wahl (Aufsichtsrat und Vorstand) im Innsbruck Tourismus geschrieben. Der Auftakt für den Showdown in der dann anstehenden TVB-Vollversammlung erfolgt jedoch bereits heute. Mit dem Start der Briefwahl. Die Stimmabgabe ist in den TVB-Büros in Innsbruck sowie in Telfs möglich.