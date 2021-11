Lockdown kostet Tirols Wirtschaft Hunderte Millionen Euro

Innsbruck – Auch wenn LH Günther Platter (ÖVP) gestern einen Lockdown für alle ausschloss – vom Tisch ist eine solche Total-Schließung freilich nicht. Nach Angaben des Tiroler Wirtschaftskammer-Ökonoms Stefan Garbislander würde ein Komplett-Lockdown Tirols Wirtschaft auf Basis der Erfahrungen aus dem Vorjahr etwa 150 Millionen Euro pro Woche an entgangener Wirtschaftstätigkeit kosten. „Tendenz steigend. Denn je mehr man sich Weihnachten und der Wintersaison nähert, desto höher sind die Ausfälle“, so Garbislander. Der Verlust der Wintersaison im vergangenen Jahr habe fünf Milliarden Euro an Wertschöpfung gekostet. „Das Szenario, dass uns die Wintersaison heuer wieder wegbricht, möchte ich mir nicht ausmalen“, sagt der Ökonom. Hätte man im vergangenen Sommer die Vorkehrungen getroffen, hätten sich solche Diskussionen jetzt erspart.