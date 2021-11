Der Lienzer Nikolaus kommt heuer per WhatsApp ins Haus

Lienz – „Liebe Kinder, ich kann heuer nicht persönlich zu euch kommen. Aber ich komme mit einem Video.“ So beginnt der heilige Nikolaus vom Kolpingheim Lienz seine Botschaft an brave und auch an nicht ganz hundertprozentig brave Kinder. Während die Aufnahme läuft, sitzt Sankt Nikolaus an einem Tisch mit einem Adventkranz, einem Nikolaussäckchen, Mandarinen und Nüssen. Stilgerecht hat er einen weißen, wallenden Bart, die Mitra mit dem Kreuz auf dem Kopf und den goldenen Bischofsstab in der Hand.