Im Haifischbecken sind gegen Fehervar Steherqualitäten gefordert

Will nach wochenlangem Ausfall in dieser Saison in den kommenden Begegnungen wieder seinen Mann bei den Innsbrucker Haien stehen – Verteidiger Daniel Jakubitzka.

Innsbruck – Das Coronavirus hat sich wieder im und rund ums Haifischbecken eingeschlichen. Nach einem positiven Test bei einem Legionär, der symptomlos in Quarantäne ist, und der darauf verhängten Trainingsabsage am Mittwoch wurde gestern noch einmal getestet, weitere „Verdachtspersonen“ vom Team abgeschirmt und nur mit dezimierter Mannschaft trainiert. Was nach der Länderspielpause alles andere als eine optimale Vorbereitung auf das Match gegen den Tabellenzweiten aus Ungarn und das zweite Heimspiel gegen Villach am Sonntag darstellt.