Keine Abkühlung in Sicht: Das Duell um die WM-Krone bleibt ein Pulverfass

Wer jagt wen an diesem Renn-Wochenende in Katar? Noch führt Max Verstappen (Red Bull) die WM an.

Innsbruck, Katar – Dass die Formel-1-Krone heuer am grünen Tisch entschieden werden könnte, darüber spekulieren schon etliche Motorsport-Anhänger in den Foren. In der heißen Phase gibt es kein Renn-Wochenende, an dem man sich nicht gegenseitig Anschuldigungen an den Kopf wirft und Proteste beim Weltverband FIA einreicht. Und das wird in den letzten drei Grands Prix in der Wüste (Katar, Saudi-Arabien, Abu Dhabi) wohl auch nicht anders sein.