Der Mensch steht im Mittelpunkt: „Etwas, das Generationen überdauert“

Im Jahr 1871 war Österreich eine Monarchie. Kaiser Franz Joseph unterschrieb am 25. Juli 1871 eine neue Notariatsordnung. Die Aufgaben des Notariats wurden damit in einem eigenen Berufsrecht festgelegt und umfassten im Wesentlichen das Grundbuch, Vermögensrecht und die Abwicklung von Verlassenschaften.

Bei der Vorstellung, wie sich der Alltag, insbesondere der berufliche Alltag, im Jahr 1871 darstellte, scheitere ich. So vieles war im Vergleich zu heute anders beziehungsweise noch gar nicht vorhanden. Alleine, wenn man die damaligen Wege der Kommunikation mit den heutigen Möglichkeiten vergleicht.

Heute werden Vertragsentwürfe binnen weniger Tage erstellt, auf sicherem digitalen Weg vorab zur Durchsicht oder rechtlichen Prüfung verteilt, und die Reaktionszeiten liegen je nach Komplexität des Einzelfalles zwischen wenigen Stunden und einigen Tagen. Diese Arbeitsweise ist mit der damaligen Zeit sicher in keiner Weise zu vergleichen.

Die Aufgaben für Notare sind mehr geworden im Vergleich zu der Zeit vor 150 Jahren. Zwar waren Notare damals bereits für Grundbuchsangelegenheiten, Vermögensrecht und für die Abhandlung von Verlassenschaften zuständig. Seither sind aber viele Bereiche neu dazugekommen, wie etwa das Gesellschafts- und Unternehmensrecht in seiner modernen Form, Bereiche des Familien- und Eherechts und viele mehr. Weiters sind die bisherigen Tätigkeitsfelder gewachsen und haben an Vielfalt und Komplexität enorm zugenommen.

Wir leben außerdem in einer Zeit, in der alle rechtlichen Grundlagen, Gesetze samt Erläuterungen, Literatur sowie gerichtliche Entscheidungen jederzeit, teilweise buchstäblich auf Knopfdruck, verfügbar sind. Zusätzlich ändern sich die gesetzlichen Grundlagen viel schneller und in viel größerem Umfang als noch vor einigen Jahren – und erst recht vor 150 Jahren.