Jugendliche wollten in Linz aus Corona-Frust Polizisten anzünden

Linz – Zwei 16- und ein 20-Jähriger sollen am Sonntag im Linzer Stadtteil Ebelsberg ein abgestelltes Polizeiauto mit Benzin übergossen und angezündet haben. Nachdem sie ausgeforscht wurden, gestanden sie die Tat. Ürsprünglich hätten sie sogar Beamte in einen Hinterhalt locken, attackieren und sogar mit Benzin übergießen und anzünden wollen. Ihr Motiv: Die Beamten hatten die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert.

Die Tat habe "eine Perfidität, die wir so bisher nicht gekannt haben" und mache ihn "zornig", sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in einer Pressekonferenz am Freitag. Das Trio sei Teil einer Gruppe, die in den vergangenen Wochen immer wieder Polizeieinsätze im Linzer Süden provoziert hatte – "Pyrotechnik gezündet, Radau geschlagen", etc. Diese Gruppe rühme sich für dieses Verhalten auch in Videos auf Social Media. Insgesamt dürften rund 20 Personen dazugehören, die nun erst ermittelt werden müssen.