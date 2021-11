Liste Fritz hinterfragt Agrar Ochsengarten in Haiming

Haiming – Alles andere als „zufrieden“ zeigt sich LA Markus Sint von der Liste Fritz mit der Anfragebeantwortung durch LR Josef Geisler. Im Fokus der Liste Fritz stand und steht weiterhin die GGAG (Gemeindegutsagrargemeinschaft) Ochsengarten in der Gemeinde Haiming.

„Für uns ist diese Anfragebeantwortung ein Rückschritt in alte Zeiten“, wettert LA Sint: „Die Gemeinden bleiben auf der Strecke, während einige wenige kassieren.“ Belegen würde dies das Verhältnis zwischen Gemeinde Haiming und der Agrar in Ochsengarten, wie Sint an mehreren Beispielen erläutert.