Tiroler Gerichte bleiben im Lockdown in Vollbetrieb

Die heimische Justiz musste in den letzten Jahren ja schon vielen Stürmen widerstehen und hatte auch bei den letzten Lockdowns den Betrieb, wenn auch teils eingeschränkt, fortgesetzt. Ab kommendem Montag bleibt der Betrieb aufrecht, wie das Landesgericht gestern der Tiroler Tageszeitung mitteilte. Sowohl am Landesgericht als auch an den Tiroler Bezirksgerichten sei eine Einschränkung des Verhandlungsbetriebs nicht vorgesehen. Veranlassungen im Verhandlungssaal obliegen dem jeweiligen Richter.