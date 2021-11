Nach Probelauf: Positive Signale für Pumptrack in Reutte

Jetzt hat sich auch der Planungsverband Reutte und Umgebung eingehend mit der Thematik beschäftigt. Obmann Wolfgang Winkler: „Initiator Martin Nigg hat uns das Projekt vorgestellt und soweit ich das beurteilen kann, sehen es alle positiv.“ Was den Standort angehe: Dieser müsse in jedem Fall im Zentrum sein. „Am besten beim Schulzentrum. Dort befindet sich ja auch der Funpark und es ist eine gute Anbindung durch Bus und Bahn gegeben“, so Winkler. Auch in Sachen Finanzierung würden sich die Gemeinden nicht verschließen. Eventuelle Fördermöglichkeiten seien noch abzuklären.