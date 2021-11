Fahrplanwechsel in Tirol bringt viel Neues

Innsbruck – Jährlich 780.000 Kilometer mehr, quasi einmal die Strecke zum Mond und wieder retour, wird die Bahn in Tirol ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember zurücklegen. Die Züge fahren damit ganze 8,5 Millionen Kilometer durch das Land. So viel wie noch nie. Auch bei den Bussen tut sich einiges.

Der öffentliche Nahverkehr wird stetig ausgebaut. Das zeigt sich etwa beim neuen Cityjet Xpress (CJX) zwischen Innsbruck und Kufstein. Dieser wird 17-mal täglich sieben Stationen anfahren, darunter die neue Haltestelle bei der Innsbrucker Messehalle. Er braucht auf dieser Strecke mit einer Dreiviertelstunde Fahrzeit ungefähr so lange wie ein Railjet. Möglich machen das unter anderem zwei neue Zuggarnituren. Parallel dazu wird die stündliche Regionalexpress-Verbindung vom Bahnhof Innsbruck ins Oberland bis in die Abendstunden ausgedehnt. Der Fernverkehr wird ebenso ausgebaut: Künftig gibt es einen Direktzug zwischen Innsbruck und Frankfurt am Main und eine Verbindung von Innsbruck nach Paris, die jedoch einen Umstieg in den Nachtzug in Salzburg erfordert.