13 Anzeigen bei Rotlicht-Razzia in Innsbruck

Innsbruck – Eine Aktion scharf der Innsbrucker Polizei im illegalen Rotlicht-Milieu endete in der Vorwoche mit zahlreichen Anzeigen. „Wir haben in wenigen Stunden zehn Frauen als Prostituierte überführt“, bestätigt Toni Hörhager, Leiter des Strafamtes (Landespolizeidirektion): „Dazu kommen drei Männer, die wegen Zuhälterei angezeigt wurden.“ Dass die Razzia so erfolgreich war, hat einen besonderen Grund: „Die meisten Frauen haben sich in ein und demselben Hotel eingemietet und in den Zimmern ihre Kunden empfangen“, so Hörhager weiter. Die entscheidenden Hinweise lieferte der Hausmeister des Hotels.