Bundesweiter Lockdown: Mit Entbehrungen zum gemeinsamen Ziel

Mückstein, Schallenberg, Platter und Ludwig (v. l. n. r.) demonstrierten nach chaotischen Tagen in der Krisenkommunikation ein Bild der Geschlossenheit. Schließlich muss Österreich wieder zusperren.

Pertisau – Donnerstagabend sollte noch inszeniert werden, Freitagvormittag blieb nur noch die bittere Wahrheit übrig: Die Regierungsvertreter mit Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wollten bereits Donnerstag in den späten Abendstunden den Lockdown verkünden, sie ventilierten das offensiv. Doch da spielten die Länderchefs und Mücksteins E-Dienstauto nicht mit.

Zumindest um zweieinhalb Stunden wurde dann die Verkündigung des Lockdowns vorverlegt, Mückstein musste schließlich wieder zurück nach Wien in den Nationalrat. Im Prinzip war alles schnell gesagt. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schlüpfte in die Rolle des politischen Grandseigneurs, der die Solidarität mit Oberösterreich und Salzburg, die bereits am Donnerstag einen harten Lockdown für alle bis 17. Dezember verkündet hatten, unterstrich. Ludwig sprach sogar von einem historischen Tag, man habe kurzfristige sowie langfristige Maßnahmen auf den Weg gebracht. „In Solidarität zu den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich“ habe man sich dazu entschlossen, bundeseinheitlichen Regeln zuzustimmen. „Wir alle wissen, wir werden keinen Schönheitspreis bekommen.“