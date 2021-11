Ohne „Neun“ heute beim FC Dornbirn

Innsbruck – Treten der FC Wacker und Dornbirn gegeneinander an, dann ist ein Lockdown im Anflug. Das war Anfang März 2020 und Ende Oktober 2020 so und ist auch beim heutigen Gastspiel der Schwarzgrünen ab 14.30 Uhr beim Tabellenschlusslicht der zweiten Liga nicht anders. Doch die leidige Corona-Pandemie ist nicht schuld, dass der FC Wacker stark ersatzgeschwächt antreten muss. Ohne neun Kaderspieler – Fabio Viteritti, Alex Gründler, Lukas Fridrikas (alle verletzt), Ronivaldo, Rami Tekir (beide gesperrt) und Flo Jamnig, Felix Köchl, Merchas Doski (alle krank) sowie Robert Martic (Bundesheer) – fuhr der FCW-Bus ins Ländle. Dass hinter dem Einsatz von Marco Holz, den die vergangene Woche ein grippaler Infekt plagte, noch ein großes Fragezeichen stand, rundet die Geschichte nur noch ab. „Es ist so, wie es ist, und wir werden das Beste daraus machen“, denkt Coach Masaki Morass erst gar nicht daran, Trübsal zu blasen. Mit Spielern des Regionalligateams – Edin Abazovic, Robin Linhart und Paolino Bertaccini – wird der Kader aufgefüllt, mit drei Punkten im Gepäck soll die Heimreise angetreten werden.