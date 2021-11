Nissan Leaf e+ wirkt elektrisierend im Alltag

Innsbruck – Vom Elektroauto hört man derzeit ja viel. Aber wie funktioniert es in der Praxis wirklich? Um dies im Alltag über Tausende Kilometer zu testen, bereicherte einer der weltweit meistverkauften Stromer bis zu dieser Woche den TT-Dauertestfuhrpark: der Nissan Leaf – und da gleich die Performance-Version e+, für welche Nissan über eine 62-kWh-Lithium-Batterie mit 288 Batteriemodulen eine Reichweite von nicht weniger als 385 Kilometern verspricht. Die Zieleinfahrt im Praxistest ein Ergebnis ganz knapp unter der Werksangabe. Bis zu 370 Kilometer kommt man mit dem e+ – und dies ohne zu trödeln. Auch an den kältesten Tagen im Herbst fiel die Reichweite übrigens nie unter 320 Kilometer, einmal lag sie im Fühsommer indes bei gar nicht vorgesehenen 404 Kilometern. Das reicht reichweitenmäßig nicht nur locker für den Alltag, sondern auch für die allermeisten Wochenendausflüge von Bozen bis Rosenheim hin und retour.

Wer stressfrei weiter fahren möchte, muss, wie bei allen Stromern, laden. Das geht mit dem „Chademo“-Schnellladestecker in angemessener Zeit: Der Leaf lädt damit mit 50 kW und kann seine Batterie so in 90 Minuten von 20 auf 80 Prozent Kapazität bringen. Wer zu Hause mit Wechselstrom lädt, benötigt mit 6,6 kW 11,5 Stunden für die Vollladung. Tipp: Der e+ hat so viel Reichweite, dass man ihn praktisch nie leer fahren muss. Das verkürzt die Zeit zur Vollladung merklich.

Im Alltag gefiel uns der Leaf ohnehin sehr – als Fahrzeug und E-Auto: So gibt sich der 160-kW-E-Motor bei Bedarf ungemein kraftvoll und stürmt in Sportwagenmanier (6,9 Sekunden auf 100 km/h) los. Auch auf den Berg geht es hinauf, als handle es sich um eine Ebene. Dabei zeigte sich der Leaf e+ sparsamer als einige vergleichbare Konkurrenten: So pendelte sich ein Praxis-Testverbrauch von 18,8 kWh ein. Ein hervorragendes Ergebnis für einen so starken Stromer. Auch – überall erlaubte – 130 km/h auf der Autobahn plus Messtoleranz zehren nicht überproportional an der Reichweite, wie teils bei der Konkurrenz.