21-Jähriger zündete drei Autos in Innsbrucker Tiefgarage an

Innsbruck – Ein Brandstifter war in der Nacht auf Samstag in der Tiefgarage eines Innsbrucker Mehrparteienhauses am Werk, berichtet die Polizei: Der 21-Jährige soll gegen 3.40 Uhr externe Zündquellen an drei Autos angebracht haben. Eine Passantin zog sich bei dem Versuch, die Flammen zu löschen, Verbrennungen zweiten Grades an den Händen zu.