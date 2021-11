Weihnachtsdeko abgestürzt: Verletzte in Schweizer Einkaufszentrum

© Noah Wedel via www.imago-images.de

Schwyz – In einem Einkaufszentrum in der Ortschaft Schwyz (Kanton Schwyz) ist am Samstagnachmittag eine Weihnachtsdekoration von der Decke gefallen und auf Besucherinnen und Besucher gestürzt. Dabei wurden sechs Personen verletzt, eine davon schwer.