Med-Uni weist Kritik an Präsenz-Lehre während des Lockdowns zurück

Innsbruck – In einem Schreiben an Politik und Medien hat ein Student der Med-Uni Innsbruck den Umgang der Universität mit der Corona-Situation als „verantwortungslos“ bezeichnet. „Kaum ist der bundesweite Lockdown angekündigt, wird vom Vizerektor der Med-Uni Innsbruck eine E-Mail an die Studentinnen und Studenten versandt, dass sich für sie quasi nichts ändert. Die gut 3000 Jungmedizinerinnen und Jungmediziner werden am kommenden Montag wieder ins Klinikgelände in Innsbruck pilgern, um an den Vorlesungen und Pflichtpraktika in Präsenz teilzunehmen, wie bereits seit Anfang Oktober“, heißt es darin. Man müsse sich vorstellen, dass sich Menschen nicht von ihren Angehörigen verabschieden können, aber tagtäglich mehrere hundert Studierende die Klinik besuchen, um an Praktika und Vorlesungen teilzunehmen. Für viele sei das ein nicht nachvollziehbarer Schritt des Rektorats, zumal Praktika, die in den vergangenen Jahren online abgehalten wurden, nun doch in Präsenz stattfinden.