Skifahren während des Lockdowns möglich, Skigebiete dürfen öffnen

Während des Lockdowns ist Skisport möglich, in den Skigebieten gilt 2 G und Maskenpflicht.

Innsbruck – Wie am Samstagabend durchgesickert ist, gelten für die Skigebiete dieselben Regelungen wie im letzten harten Lockdown ab 27. Dezember 2020.

Die Gletscherskigebiete dürfen beispielsweise offen halten, auch Obergurgl/Hochgurgl, das am 18. November in die Skisaison gestartet ist. Und wer öffnen möchte, kann es auch im Lockdown tun, der maximal bis 12. Dezember dauern soll.

Es wird überschaubar bleiben und wäre vor allem ein Angebot an Einheimische. Und hängt naturgemäß vom Schnee ab, die meisten Skigebiete wollen ohnehin erst Mitte Dezember mit dem Skibetrieb beginnen. Hotels und Gastronomie bleiben im Lockdown natürlich zu.

Es herrscht in der Gondel auch Maskenpflicht.

In den vergangenen zwei Tagen wurden dazu Gespräche zwischen Bund und Ländern geführt, Samstag konnte man sich auf die weitere Vorgangsweise einigen. Voraussetzung fürs Skifahren ist wie schon jetzt die 2-G-Regel (geimpft oder genesen) und das Tragen einer FFP-Maske in der Gondel. Damit soll der Individualsport in der Natur ermöglicht werden, wie es heißt. Außerdem sei das Ansteckungsrisiko beim Skifahren ein sehr geringes.