Nach Corona-Dissonanz: Politiker entschuldigen sich für Fehler

Wien – Österreich muss ab morgen in den nächsten Lockdown, sowohl Geimpfte wie auch Ungeimpfte. Das führt jetzt auch zu einem Reigen an Entschuldigungen. Nach Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen („leider sind auch wir als Bundesregierung hinter unseren Ansprüchen zurückgeblieben“) folgte Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP): Er müsse sich bei jenen entschuldigen, die alles richtig und alle Maßnahmen mitgemacht hätten. Es sei eine „Zumutung“, dass man auch diesen Menschen nun mit dem Lockdown für diesen Akt der Solidarität die Freiheit nehme: „Das tut mir leid“, erklärte Schallenberg. Mit 12. Dezember werde der Lockdown für Geimpfte enden, für Ungeimpfte gebe es kein Enddatum. Es müsse endlich gelingen, die Impfquote so hinaufzubringen, dass man keine weiteren Lockdowns brauche.