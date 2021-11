Schlecht informiert: „Die Unwahrheit gilt nicht als problematisch“

Wien – Wer sich an Experten hält, ist klar im Wissensvorteil. Als die promovierte Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim am 2. April 2020, also in der Frühphase der Pandemie, ihr Video „Corona geht gerade erst los“ veröffentlichte, dachten unbedarfte Optimisten noch, der Spuk wäre in wenigen Wochen ausgestanden.