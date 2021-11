Sportartikel-Anbieter Oberalp: Pandemie als Umsatz-Booster

Der Oberalp-Sitz in Bozen beherbergt auch eine Kletterhalle. Dynafit-Produkte für Skitourengeher sind auch bei Nord- und Osttiroler Kunden sehr beliebt.

Bozen – Salewa, Dynafit, La Munt, Pomoca, Wild Country und Evolv: Das Unternehmen Oberalp mit Sitz in Bozen vereint sechs Bergsportmarken unter einem Dach, beliefert 3500 Händler in 65 Ländern weltweit und führt in Europa 85 Monobrand-Geschäfte mit Salewa- oder Dynafit-Produkten. Die jüngste, neu gegründete Marke – La Munt mit einem textilen Angebot für outdoorbegeisterte Frauen – kam erst vor einigen Monaten noch dazu.