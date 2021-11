Hubschrauber von Haselsteiner abgestürzt: Ein Toter in Niederösterreich

Wiener Neustadt – Bei einem Hubschrauberabsturz am Sonntag in Wiener Neustadt ist nach Polizeiangaben der Pilot ums Leben gekommen. Es handelt sich um einen 50-Jährigen aus Kärnten. Der Helikopter war beim Landeanflug auf den Flugplatz Wiener Neustadt Ost abgestürzt und hatte in Folge zu brennen begonnen. Die Feuerwehr löschte die Flammen.