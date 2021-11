Holzgeländer durchschlug Windschutzscheibe: 18-jährige Kärntnerin tot

Weißenstein – Bei einem Verkehrsunfall in Gummern (Bezirk Villach-Land) ist am Sonntag in der Früh eine 18-jährige Autolenkerin getötet worden. Sie war gegen 7.30 Uhr von der Ferndorfer Landesstraße abgekommen und gegen ein Wirtschaftsgebäude geprallt, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Tödlich verletzt wurde sie, weil ein Teil des Holzgeländers die Windschutzscheibe durchschlug. Eine 21-jährige Beifahrerin aus Spittal an der Drau wurde schwer verletzt.