Neue Allianzen in der Corona-Krise, 169 Kinder in St. Johann geimpft

In der Tiroler ÖVP war die Stimmung hingegen im Keller. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser sprach sich im Vorfeld der Landeshauptleutekonferenz wie Platter strikt gegen eine Ausweitung des Lockdowns auch für Geimpfte aus. Als die Touristiker plötzlich aus eigenem Interesse umschwenkten, um die Wintersaison doch noch zu retten, taten sich in der ÖVP die ersten Risse auf. Wie berichtet, machten die SPÖ-Länderchefs, allen voran der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, ebenfalls deutlich, dass es Solidarität mit Salzburg und Oberösterreich benötige und dass ein hartes Bremsmanöver unbedingt notwendig sei. Zu verhandeln gebe es nichts mehr, wurde Platter, der aktuell Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ist, klar signalisiert.

Demgegenüber übten FPÖ, NEOS und Liste Fritz harsche Kritik. „Auch nach 20 Monaten Pandemie haben Platter und Co. nichts dazugelernt“, meinte etwa Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider. FPÖ-Chef Markus Abwerzger attestierte Platter Wortbruch. Für NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer ist die Bundes- und Landesregierung auch an der Impfstrategie gescheitert.

Apropos Impfung: Ab dieser Woche sollen sich in Tirol bereits die Fünf- bis Zwölfjährigen impfen lassen können, am Wochenende war das Bezirkskrankenhaus St. Johann Vorreiter dafür. In Abstimmung mit dem Land Tirol bietet das Bezirkskrankenhaus die erste Kinder-Impfstraße Westösterreichs für die Corona-Schutzimpfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren an. Am Samstag gab es schon die ersten Impfungen.