Streit um Bauprojekt in Patsch: „Alle Kontrollinstanzen haben hier versagt“

Patsch – Ein Beamter der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck konfrontierte den Bürgermeister der Gemeinde Patsch mit dem Vorwurf, einen Schwarzbau errichtet zu haben. Das war 1996, die Schlagzeile in der Tiroler Tageszeitung lautete damals: „Ortschef als ,Schwarzbauer‘?“ Beeinträchtigt fühlte sich eine Familie in der Nachbarschaft, die Sache zieht sich – auch nach dem Tod des Bürgermeisters – bis heute hin, beschäftigt längst die nächsten Generationen und lässt die Tochter der Nachbarn – selbst eine Juristin – am Rechtsstaat zweifeln. Die Folgen bis heute: Durch die Baumaßnahmen sei die Zufahrtsstraße zu eng geworden, immer wieder soll es deshalb zu Problemen kommen.