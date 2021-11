Für und Wider: Debatten zur WEG-Novelle der Regierung

TT-Ombudsmann und Wohnexperte Klaus Lugger meint dazu: „In der Realität werden Eigentumswohnungen oft vermietet, diese Eigentümer zeigen für die Willensbildung der Wohnungseigentumsgemeinschaft aber immer weniger Interesse. Um diese Gemeinschaft handlungsfähig zu gestalten, verlangt der Gesetzgeber, dass sich mindestens zwei Drittel der Eigentümer an der Willensbildung beteiligen. Die überstimmte Mehrheit kann natürlich den Beschluss gerichtlich überprüfen lassen.“ Nur mit dieser Regel könnten notwendige Sanierungsbeschlüsse gefällt werden.

Die Neue Heimat Tirol betreut insgesamt ca. 20.000 Wohnungen, etwa ein Viertel davon im Wohnungseigentum. Was die geplanten Rücklagen betrifft, die mindestens 90 Cent pro Quadratmeter und Monat betragen sollen, rechnet Prokurist Daniel Köll in der Praxis mit einigen Schwierigkeiten. „Die Beträge dafür werden von einigen Hausverwaltungen oft niedrig gehalten, dadurch ergibt sich natürlich nun ein massiver Sprung nach oben.“ Bei Neubau-Projekten wird nicht davon ausgegangen, dass anfangs mehr als 40 bis 50 Cent pro Quadratmeter nötig sind, große Investitionen fallen erst nach etwa 30 bis 35 Jahren an. Darauf sollte bei der Beschlussnahme im Nationalrat eventuell noch Rücksicht genommen werden.