Geldtaschen in Tirol gestohlen: Polizei sucht nach Hinweisen zu Seriendieb

Innsbruck – Nach einem Seriendieb sucht aktuell die Tiroler Polizei: Der Unbekannte soll unter anderem an Supermarktparkplätzen in St. Johann und Ötztal-Bahnhof Geldtaschen gestohlen und anschließend einen vierstelligen Betrag von den darin aufbewahrten Bankomatkarten behoben haben. Den Code dürfte er zuvor beim Bezahlvorgang an der Kassa ausgespäht haben.