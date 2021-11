Nehammer und Várhely wollen EU-Außengrenzschutz verbessern

© Martin Juen via www.imago-images.de

Wien – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montag den EU-Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, Oliver Várhely, im Anschluss an die Belarus-Konferenz zu einem Arbeitsgespräch in Wien getroffen. Dabei seien sich die beiden Politiker einig gewesen, dass die Europäische Union ihren Außengrenzschutz verbessern müsse. Außerdem dürfe der Erpressungsversuch des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko keinen Erfolg haben, hieß es aus Nehammers Büro zur APA.