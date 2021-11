Umstrittene Einstufung: Gemeinde Telfs weist Kritik von Hirtin zurück

Telfs – Sie sei als Almhirtin bei der Gemeindegutsagrargemeinschaft (GAG) Wildmoosalm zunächst trotz entsprechender beruflicher Erfahrung in einer zu niedrigen Lohnkategorie, nämlich als Berufseinsteigerin, angestellt worden – und habe sich ihre Ansprüche erst mithilfe der Landarbeiterkammer Tirol erkämpfen müssen: So lauten, grob gesagt, die zentralen Kritikpunkte gegenüber der Gemeindeguts- agrargemeinschaft bzw. der Marktgemeinde Telfs, die eine 26-jährige Telferin in der TT vorgebracht hat.