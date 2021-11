Eine Impf-Frage der Verhältnismäßigkeit: So geht es mit der Impfpflicht weiter

Wien – „Das wird eng“, sagt ein langgedienter Mitarbeiter eines Nationalratsklubs zum parlamentarischen Fahrplan für die Impfpflicht. Diese soll am 1. Februar 2022 in Kraft treten – also Wochen nachdem der aktuelle Lockdown (hoffentlich) schon wieder zu Ende ist. Angesichts vieler offener Fragen und des Versprechens einer „anständigen Begutachtung“ des Vorhabens ist die Frist dennoch knapp bemessen.