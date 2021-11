Der Handel bangt, Online als Gewinner: „Click and Collect“ als Alternative

Wien – Süßer die Kassen nie klingeln – allerdings nicht für den heimischen Handel. Laut der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz verliert die Branche durch den neuerlichen Lockdown bis zu 140 Mio. Euro pro Tag. Profiteur ist der Online-Handel, so das Ergebnis einer Befragung des E-Commerce-Gütezeichens. Während generell ein Fünftel (21,2 %) mehr als die Hälfte der Einkäufe im Internet erledigt, ist dieser Anteil zu Weihnachten mehr als doppelt so hoch. 48,3 % wollen zumindest die Hälfte der Weihnachtsgeschenke online besorgen. Der nach der Befragung verkündete Lockdown werde zudem den ohnehin bereits hohen Online-Shopping-Anteil noch weiter steigern.

Hoffnung für den österreichischen stationären Handel und eine Alternative zum Online-Shopping biete „Click and Collect“, bei dem Kunden Waren online oder telefonisch bestellen und dann im Geschäft abholen. So hat laut Berechnungen der JKU im letzten Lockdown rund ein Fünftel der Kunden dies genutzt. Allerdings werde „Click and Collect“ von nur rund 5 bis 10 % der Händler angeboten. „Click and Collect“ könne Umsatzverluste in keinster Weise ausgleichen, so Handelsobmann Rainer Trefelik.