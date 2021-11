Seit 22 Jahren in Tirol, aber Hauskauf wird Familie untersagt

Innsbruck – Angehörige von Drittstaaten, also Nicht-EU-Bürger, dürfen in Tirol nur eine Immobilie kaufen, wenn der Rechtserwerb staatspolitischen Interessen nicht widerspricht. Und ein öffentliches Interesse am Kauf durch den Ausländer, insbesondere in wirtschaftlicher, kultureller oder sozialer Hinsicht, besteht. Die russische Milliardärin Jelena Baturina konnte so das Luxushotel Grand Tirolia in Aurach übernehmen, das sie zwischenzeitlich wieder abgestoßen hat. Einem serbischen Ehepaar, das seit 1999 bzw. 2005 in Tirol lebt und arbeitet, wird das jedoch untersagt. Weil an ihnen im Gegensatz zu Baturina kein öffentliches Interesse besteht.