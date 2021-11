Blümels Ressort gab 180.000 Euro für Gutachten rund um U-Ausschuss aus

Wien – Im Konflikt um Aktenlieferungen an den Ibiza-Untersuchungsausschuss hat das Finanzministerium unter Gernot Blümel (ÖVP) rund 180.000 Euro für Rechtsgutachten ausgegeben. Das geht aus einer Anfragebeantwortung an SPÖ-Mandatar Kai Jan Krainer hervor, berichtete der "Kurier" am Dienstag. Die Gutachten nutzten rechtlich zwar nichts, das Finanzministerium musste liefern, dies allerdings mit mehrmonatiger Verspätung zum Ende des Ausschusses.