Knochen von seit 26 Jahren vermisster 19-jähriger Frau in Bayern gefunden

München/Kipfenberg – Vor 26 Jahren ist Sonja Engelbrecht in München spurlos verschwunden – nun kommt Bewegung in den Fall. Ein Waldarbeiter hat in einem Waldstück bei Kipfenberg im oberbayerischen Landkreis Eichstätt einen Oberschenkelknochen gefunden – Ermittler fanden nun heraus, dass er von der vermissten Engelbrecht stamme, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Dienstag.